Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в «Аль-Насре» — Романо

Комментарии

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X. Ранее португалец впервые в сезоне пропустил матч «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии. В 20-м туре без своего лидера клуб победил «Эр-Рияд» (1:0).

Сообщалось, что Роналду принял решение бойкотировать матч 20-го тура из-за недовольства трансферной политикой. По мнению футболиста, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли», препятствует честной конкуренции.

По данным СМИ, Роналду смущало, что фонд выделяет деньги на трансферы трём клубам, тогда как «Аль-Наср» фактически остался без усиления зимой.

