Стало известно, когда Джон Дуран прилетит в Санкт-Петербург

Форвард Джон Дуран, права на которого принадлежат саудовскому клубу «Аль-Наср», прилетит в Санкт-Петербург 5 февраля, чтобы присоединиться к «Зениту». Об этом сообщает журналист Тайлан Седеф.

По данным источника, утром 5 февраля футболист вместе со своим агентом отправится в Россию, в течение дня он приземлится в Санкт-Петербурге. Ранее игрок уже согласовал условия сотрудничества с сине-бело-голубыми.

Текущий сезон Джон Дуран начал в составе «Фенербахче», за турецкую команду нападающий выступает на правах аренды. В 10 матчах чемпионата Турции форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи.