Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду выложил фото с тренировки «Аль-Насра» на фоне новостей о бойкоте

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился фотографией с тренировки клуба на фоне новостей о бойкоте с его стороны из-за недовольства политикой государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, который владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».

Португалец поделился кадром с тренировочного занятия, подписав фотографию двумя эмодзи — жёлтым и голубым сердцем.

Фото: Личный архив Роналду

В понедельник, 2 февраля, Роналду впервые в сезоне пропустил матч «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии. В 20-м туре без него команда победила «Эр-Рияд» (1:0). Ранее сообщалось о недовольстве Роналду из-за того, что состав «Аль-Насра» не был усилен в зимнее трансферное окно.

