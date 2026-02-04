Александр Бубнов сравнил роли Сафонова в «ПСЖ» и Лунина в мадридском «Реале»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, приведя в пример украинского вратаря Андрея Лунина из мадридского «Реала». В воскресенье, 1 февраля, россиянин отразил пенальти в матче 20-го тура Лиги 1 и помог парижанам победить «Страсбург» (2:1).
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22' 1:1 Дуэ – 27' 1:2 Мендеш – 81'
Удаления: нет / Хакими – 74'
«У меня такое впечатление, что после того, как он четыре отбил, там уже идут французы бить пенальти — там видно такой мандраж, потому что он всё берёт. Когда он шёл в «ПСЖ», там Доннарумма был, все скептически относились, а я говорил: «Пусть идёт».
Во-первых, шанс, во вторых, школа большая, рядом с таким вратарём. Например, под Куртуа этот, кто там, Лунин сидел, да? Тоже очень классным вратарём стал», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
