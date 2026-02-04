Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов сравнил роли Сафонова в «ПСЖ» и Лунина в мадридском «Реале»

Александр Бубнов сравнил роли Сафонова в «ПСЖ» и Лунина в мадридском «Реале»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, приведя в пример украинского вратаря Андрея Лунина из мадридского «Реала». В воскресенье, 1 февраля, россиянин отразил пенальти в матче 20-го тура Лиги 1 и помог парижанам победить «Страсбург» (2:1).

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

«У меня такое впечатление, что после того, как он четыре отбил, там уже идут французы бить пенальти — там видно такой мандраж, потому что он всё берёт. Когда он шёл в «ПСЖ», там Доннарумма был, все скептически относились, а я говорил: «Пусть идёт».

Во-первых, шанс, во вторых, школа большая, рядом с таким вратарём. Например, под Куртуа этот, кто там, Лунин сидел, да? Тоже очень классным вратарём стал», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Сафонов опять сделал это за «ПСЖ»! Матвей — лучший по отражению пенальти в топ-лигах
Сафонов опять сделал это за «ПСЖ»! Матвей — лучший по отражению пенальти в топ-лигах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android