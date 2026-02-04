Скидки
Footmercato: Этан Мбаппе выбыл из строя на два месяца из-за травмы правого бедра

Комментарии

Полузащитник «Лилля» Этан Мбаппе, брат форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, получил серьёзную травму. Согласно результатам медицинского обследования, у 19-летнего игрока диагностирован разрыв сухожилия в правом бедре. Хотя разрыв неполный, травма требует длительного периода восстановления. Об этом сообщает Footmercato.

По данным источника, Этан Мбаппе выбыл из строя как минимум на два месяца. Однако этот срок может быть увеличен в зависимости от заживления тканей. Врачи рассматривают потенциальную необходимость операции, которая могла бы завершить сезон для молодого игрока. На данный момент диагноз частичного разрыва даёт надежду на то, что операции удастся избежать. Тем не менее протокол лечения будет длительным и сложным.

Ситуация вызывает у семьи Мбаппе тревожные воспоминания, так как Этан получил аналогичную травму левой ноги в мае прошлого года. Тогда ему потребовалась операция, и он выбыл из строя на четыре месяца.

В текущем сезоне Этан Мбаппе провёл 15 матчей за клуб во всех соревнованиях, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

