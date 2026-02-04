Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Бетисом» в Кубке Испании

Диего Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Бетисом» в Кубке Испании
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед матчем 1/4 финала Кубка Испании, в котором его команда сыграет с «Бетисом». Встреча пройдёт в четверг, 5 февраля, начало в 23:00 мск.

Кубок Испании . 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Какую игровую стратегию вы выберете с «Бетисом»?
– Во время анализа и обсуждений с игроками может возникнуть идея, например, отбирать у них мяч и не давать им атаковать на контратаках и заставлять их обороняться глубоко, но это всего лишь предположения. Мы должны быть готовы к различным планам, которые могут измениться, потому что матч будет сложным и напряжённым против команды, которая играет в хороший футбол, – приводит слова Симеоне AS.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Материалы по теме
Большие итоги трансферного окна в Европе. Разбор главных сделок топ-5 лиг
Большие итоги трансферного окна в Европе. Разбор главных сделок топ-5 лиг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android