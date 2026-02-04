Диего Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Бетисом» в Кубке Испании

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед матчем 1/4 финала Кубка Испании, в котором его команда сыграет с «Бетисом». Встреча пройдёт в четверг, 5 февраля, начало в 23:00 мск.

– Какую игровую стратегию вы выберете с «Бетисом»?

– Во время анализа и обсуждений с игроками может возникнуть идея, например, отбирать у них мяч и не давать им атаковать на контратаках и заставлять их обороняться глубоко, но это всего лишь предположения. Мы должны быть готовы к различным планам, которые могут измениться, потому что матч будет сложным и напряжённым против команды, которая играет в хороший футбол, – приводит слова Симеоне AS.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.