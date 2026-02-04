Лукман — о переходе в «Атлетико»: встреча с командой была отличной, меня тепло приняли

Нападающий национальной команды Нигерии Адемола Лукман поделился впечатлениями от своего перехода в «Атлетико».

«Для меня это большая честь быть здесь. Я очень доволен. Для меня это великолепная возможность и огромная ответственность представлять свою страну, но также и удовольствие носить цвета такого особенного клуба, как «Атлетико». Поэтому я невероятно горд. Встреча с командой была отличной, меня очень тепло приняли, с нетерпением жду тренировок. Я рад быть в этом клубе и в этой лиге.

Стиль моей игры динамичен, он во многом опирается на скорость. Мне нравится вносить свой вклад в работу клубов, за которые я играю. Я командный футболист, и, если могу помочь команде, это самое главное», — приводит слова Лукмана официальный сайт «Атлетико».