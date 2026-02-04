«Челси» и «Вест Хэм» под следствием из-за массовой стычки на «Стэмфорд Бридж»

Футбольная ассоциация (FA) предъявила обвинения «Челси» и «Вест Хэму» в связи с массовой стычкой, произошедшей во время матча 24-го тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж». Инцидент имел место в добавленное время и едва не перерос в полномасштабную драку между игроками обеих команд.

Конфликт начался с столкновения на бровке поля между форвардом «Вест Хэма» Адамой Траоре и защитником «Челси» Марком Кукурельей, что быстро привело к коллективной стычке. Траоре повалил Кукурелью на землю, после чего нападающий «Челси» Жоао Педро ответил толчком. Ситуация накалилась, когда защитник «Вест Хэма» Жан-Клер Тодибо схватил Педро за горло. После вмешательства VAR Тодибо был удалён с поля.

Арбитр Энтони Тейлор также вынес предупреждения, однако Футбольная ассоциация сочла эти меры недостаточными для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Оба клуба должны представить свои официальные объяснения до пятницы, 6 февраля. По информации издания The Athletic, ожидается, что по итогам расследования на команды будут наложены значительные штрафы.