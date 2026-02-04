Скидки
Главная Футбол Новости

«Хабиб оценил». Смолов поделился фотографиями с матча с командой Нурмагомедова

«Хабиб оценил». Смолов поделился фотографиями с матча с командой Нурмагомедова
Комментарии

Чемпион России в составе «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о своей игре в футбол с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, а также поделился фотографиями с матча. Экс-игрок сборной России забил два гола, один из которых — с передачи Хабиба.

«Не растерял скиллы ещё. Хабиб тоже оценил», — написал Смолов в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Фёдора Смолова

Фото: Личный архив Фёдора Смолова

Фото: Личный архив Фёдора Смолова

Фото: Личный архив Фёдора Смолова

Помимо Смолова, участие в матче также приняли такие экс-игроки, как Игорь Смольников, Олег Шатов, Анри Хагуш, Миралем Пьянич и Флоран Малуда. Фёдор Смолов покинул «Краснодар» после чемпионского сезона-2024/2025. С августа прошлого года он остаётся свободным агентом.

