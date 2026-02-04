Бубнов — Семшову: на каком уровне Карседо был ассистентом, ты никогда в жизни не будешь

Футбольный эксперт Александр Бубнов заступился за главного тренера «Спартака» Хуана Карседо после критики со стороны экс-полузащитника сборной России Игоря Семшова. Ранее российский специалист заявил, что достижений испанца недостаточно для работы в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Трансферная политика «Спартака»? Ну, здесь большие вопросы, причём очень давно. Но, что бы ни было, как бы они ни ошибались, они достаточно высокого уровня приглашали футболистов. И сейчас состав сильный. Семшова как по имени?

— Игорь.

— Я читал его последнее интервью — он накатил со страшной силой на Карседо.

— А он всегда накатывает на иностранных тренеров.

— Игорёк, ты подними, кто он такой, во-первых, это профессиональный футболист, где он играл, с кем он играл и какие у него достижения как тренера. Пусть даже он был ассистентом.

— Этого недостаточно, считает Семшов.

— Я тебе напомню, что Константин Иванович Бесков и Анчелотти начинали свою тренерскую карьеру ассистентами тоже. И это нормально. Ты сам везде ассистентом был, ты почти нигде в солидном клубе не был главным тренером, или только исполнял обязанности. Ты знаешь, что это такое? А на каком уровне он был ассистентом, ты никогда в жизни не будешь, и у нас ни один тренер российский никогда на таком уровне ассистентом не будет и не будет иметь такого опыта, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игорь Семшов начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в тульском «Арсенале» в 2017 году. В том же статусе он работал в подмосковных «Химках». В качестве главного тренера Семшов возглавлял «Химик-Арсенал» из Новомосковска. Последним местом работы россиянина остаётся «Чайка» Песчанокопское, которую он покинул в декабре 2023-го.