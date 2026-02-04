Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Галатасарая» Кутуджу потерял сознание после столкновения в матче Кубка Турции

Хавбек «Галатасарая» Кутуджу потерял сознание после столкновения в матче Кубка Турции
Комментарии

Полузащитник «Галатасарая» Ахмед Кутуджу потерял сознание после столкновения с вратарём «Истанбулспора» Исой Доганом в матче Кубка Турции.

Кубок Турции . Группа A. 3-й тур
04 февраля 2026, среда. 20:30 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 1
Истанбулспор
1:0 Икарди – 5'     2:0 Торрейра – 25'     2:1 Мамаду – 26'     3:1 Кутуджу – 33'    

Инцидент произошёл во время игры, что вызвало шок у зрителей на трибунах. Кутуджу, мчась на высокой скорости, столкнулся с Доганом, и удар был настолько сильным, что нападающий потерял сознание. Он был унесён с поля на носилках.

Вратарь «Истанбулспора» также получил травму и был немедленно заменён. Несмотря на инцидент, матч продолжился, и «Галатасарай» одержал победу со счётом 3:1. Голы за хозяев поля забили Мауро Икарди, Лукас Торрейра и сам Кутуджу до момента его травмы.

Материалы по теме
Главный тренер «Кайсериспора» оценил дебют Дениса Макарова в матче с «Галатасараем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android