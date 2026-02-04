Хавбек «Галатасарая» Кутуджу потерял сознание после столкновения в матче Кубка Турции

Полузащитник «Галатасарая» Ахмед Кутуджу потерял сознание после столкновения с вратарём «Истанбулспора» Исой Доганом в матче Кубка Турции.

Инцидент произошёл во время игры, что вызвало шок у зрителей на трибунах. Кутуджу, мчась на высокой скорости, столкнулся с Доганом, и удар был настолько сильным, что нападающий потерял сознание. Он был унесён с поля на носилках.

Вратарь «Истанбулспора» также получил травму и был немедленно заменён. Несмотря на инцидент, матч продолжился, и «Галатасарай» одержал победу со счётом 3:1. Голы за хозяев поля забили Мауро Икарди, Лукас Торрейра и сам Кутуджу до момента его травмы.