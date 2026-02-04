Хавбек «Галатасарая» Кутуджу потерял сознание после столкновения в матче Кубка Турции
Полузащитник «Галатасарая» Ахмед Кутуджу потерял сознание после столкновения с вратарём «Истанбулспора» Исой Доганом в матче Кубка Турции.
Кубок Турции . Группа A. 3-й тур
04 февраля 2026, среда. 20:30 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 1
Истанбулспор
1:0 Икарди – 5' 2:0 Торрейра – 25' 2:1 Мамаду – 26' 3:1 Кутуджу – 33'
Инцидент произошёл во время игры, что вызвало шок у зрителей на трибунах. Кутуджу, мчась на высокой скорости, столкнулся с Доганом, и удар был настолько сильным, что нападающий потерял сознание. Он был унесён с поля на носилках.
Вратарь «Истанбулспора» также получил травму и был немедленно заменён. Несмотря на инцидент, матч продолжился, и «Галатасарай» одержал победу со счётом 3:1. Голы за хозяев поля забили Мауро Икарди, Лукас Торрейра и сам Кутуджу до момента его травмы.
