«Испанский футбол отстаёт даже от Чемпионшипа». Спортивный директор «Севильи» — о Ла Лиге

Спортивный директор «Севильи» Антонио Кордон высказался о проблемах испанской Ла Лиги, сравнив её со вторым дивизионом чемпионата Англии.

«То, что я наблюдаю в последние годы, — это нечто, чего я никогда раньше не видел, а я в профессиональном мире уже 30 лет. Испанский футбол отстаёт даже от Чемпионшипа. Зарплаты, выплачиваемые за границей, могут сравниться с зарплатами в пяти или шести командах в Испании. Ненормально, когда 10 команд отстают друг от друга всего на пять очков, поэтому нам нужно укреплять состав, молодёжную академию и получать поддержку от болельщиков. Если нам придётся полагаться на деньги, то мало что получится. И это решение было принято клубами, которые все собрались и решили, что так и должно быть. Может, если вы не попадаете в еврокубки, то все ограничения снимаются? Возможно, это следовало обдумать раньше, но тогда это решал не я», – приводит слова Кордона AS.

Напомним, «Севилья» испытывает финансовые проблемы из-за регламента чемпионата Испании. Команда не может подписывать новых игроков, при этом занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги, находясь в двух очках от зоны вылета.