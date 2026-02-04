Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Поль Погба исключён из заявки «Монако» в Лиге чемпионов — RMC Sport

Комментарии

Полузащитник Поль Погба исключён из заявки «Монако» на матчи Лиги чемпионов. Об этом сообщает RMC Sport.

«Весь медицинский отдел сосредоточен на поиске решений. Нам ещё предстоит разработать процесс выяснения деталей ситуации. Как и в случае с любой травмой, первым шагом будет возвращение на поле, а затем продолжение тренировок для восстановления необходимой физической формы.

Когда он сможет снова тренироваться? На этот вопрос нет однозначного ответа», — приводит слова директора клуба Тьяго Скуро RMC SPORT.

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Монако» три матча в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.

Новости. Футбол
