Главная Футбол Новости

Бубнов: какой псих Карпин — надо поискать. Об одном тренере не говорю, он больше чем псих

Бубнов: какой псих Карпин — надо поискать. Об одном тренере не говорю, он больше чем псих
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил нового главного тренера московского «Спартака» Хуана Карседо с возглавлявшим «Динамо» Валерием Карпиным и другими специалистами, работавшими в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Говорят, Карседо псих, приводят примеры. Да здесь все психи! Какой псих Карпин — это надо ещё поискать.

— Здесь — это где?
— В России. Они бегают как психи все. Ну, об одном тренере я вообще не говорю, тот больше чем псих.

— Семак не псих.
— Ну, Семак да, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака» 5 января. Ранее в сезоне-2025/2026 командой руководили серб Деян Станкович и россиянин Вадим Романов.

