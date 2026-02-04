«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: Мармуш вывел «горожан» вперёд на седьмой минуте
В эти минуты идёт ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором играют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 7' 2:0 Мармуш – 29' 3:0 Рейндерс – 32' 3:1 Эланга – 63'
На седьмой минуте Омар Мармуш открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.
В первом матче 1/2 финала турнира «Манчестер Сити» на выезде выиграл со счётом 2:0. Голами отметились Антуан Семеньо и Райан Шерки.
Ранее первым финалистом Кубка английской лиги стал «Арсенал», обыгравший «Челси» по сумме двух матчей со счётом 4:2.
