«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: Мармуш оформил дубль на 29-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором играют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. На данный момент счёт 2:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте Омар Мармуш оформил дубль. Ранее, на седьмой минуте, Мармуш открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

В первом матче 1/2 финала турнира «Манчестер Сити» на выезде выиграл со счётом 2:0. Голами отметились Антуан Семеньо и Райан Шерки.

Ранее первым финалистом Кубка английской лиги стал «Арсенал», обыгравший «Челси» по сумме двух матчей со счётом 4:2.