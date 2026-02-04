Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: Мармуш оформил дубль на 29-й минуте
В эти минуты идёт ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором играют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. На данный момент счёт 2:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 7'     2:0 Мармуш – 29'     3:0 Рейндерс – 32'     3:1 Эланга – 63'    

На 29-й минуте Омар Мармуш оформил дубль. Ранее, на седьмой минуте, Мармуш открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

В первом матче 1/2 финала турнира «Манчестер Сити» на выезде выиграл со счётом 2:0. Голами отметились Антуан Семеньо и Райан Шерки.

Ранее первым финалистом Кубка английской лиги стал «Арсенал», обыгравший «Челси» по сумме двух матчей со счётом 4:2.

Турнирная сетка Кубка английской лиги
