Мауро Икарди стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории «Галатасарая»

Аргентинский форвард Мауро Икарди стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории турецкого «Галатасарая». Он забил свой 73-й гол за клуб в матче Кубка Турции с «Истанбулспором», который завершился со счётом 3:1 в пользу «Галатасарая».

Это достижение позволило Икарди превзойти предыдущий рекорд румынского полузащитника Георге Хаджи, который забил 72 гола за клуб.

Мауро Икарди подписал контракт с «Галатасараем» в 2022 году, и его соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет продлить контракт Икарди ещё на два-три года, но с условием значительного снижения зарплаты — с € 10 млн до € 8,5 млн в год.

На данный момент рыночная стоимость игрока составляет € 6 млн по данным портала Transfermarkt.