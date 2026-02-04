Скидки
Главная Футбол Новости

Мауро Икарди стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории «Галатасарая»

Мауро Икарди стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории «Галатасарая»
Комментарии

Аргентинский форвард Мауро Икарди стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории турецкого «Галатасарая». Он забил свой 73-й гол за клуб в матче Кубка Турции с «Истанбулспором», который завершился со счётом 3:1 в пользу «Галатасарая».

Кубок Турции . Группа A. 3-й тур
04 февраля 2026, среда. 20:30 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 1
Истанбулспор
1:0 Икарди – 5'     2:0 Торрейра – 25'     2:1 Мамаду – 26'     3:1 Кутуджу – 33'    

Это достижение позволило Икарди превзойти предыдущий рекорд румынского полузащитника Георге Хаджи, который забил 72 гола за клуб.

Мауро Икарди подписал контракт с «Галатасараем» в 2022 году, и его соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет продлить контракт Икарди ещё на два-три года, но с условием значительного снижения зарплаты — с € 10 млн до € 8,5 млн в год.

На данный момент рыночная стоимость игрока составляет € 6 млн по данным портала Transfermarkt.

