Мауро Икарди стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории «Галатасарая»
Поделиться
Аргентинский форвард Мауро Икарди стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории турецкого «Галатасарая». Он забил свой 73-й гол за клуб в матче Кубка Турции с «Истанбулспором», который завершился со счётом 3:1 в пользу «Галатасарая».
Кубок Турции . Группа A. 3-й тур
04 февраля 2026, среда. 20:30 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 1
Истанбулспор
1:0 Икарди – 5' 2:0 Торрейра – 25' 2:1 Мамаду – 26' 3:1 Кутуджу – 33'
Это достижение позволило Икарди превзойти предыдущий рекорд румынского полузащитника Георге Хаджи, который забил 72 гола за клуб.
Мауро Икарди подписал контракт с «Галатасараем» в 2022 году, и его соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет продлить контракт Икарди ещё на два-три года, но с условием значительного снижения зарплаты — с € 10 млн до € 8,5 млн в год.
На данный момент рыночная стоимость игрока составляет € 6 млн по данным портала Transfermarkt.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 февраля 2026
-
00:41
-
00:35
-
00:28
-
00:26
-
00:23
-
00:06
- 4 февраля 2026
-
23:56
-
23:50ФИФА сняла трансферный бан с «Ростова» Официально
-
23:37
-
23:32
-
23:26
-
23:10
-
23:01
-
22:55
-
22:49
-
22:44
-
22:30
-
22:27
-
22:16
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
21:50
-
21:46
-
21:40
-
21:29
-
21:17
-
20:51
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:35
-
20:32