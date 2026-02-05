Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хольштайн — Штутгарт, результат матча 4 февраля 2026, счет 0:3, 1/4 финала Кубка Германии 2025/2026

«Штутгарт» разгромил «Хольштайн» и вышел в полуфинал Кубка Германии
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором встречались «Хольштайн» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Хольштайн» (Киль, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем. Гости одержали победу со счётом 3:0.

Кубок Германии . 1/4 финала
04 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
0 : 3
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Ундав – 56'     0:2 Фюрих – 89'     0:3 Каразор – 90+2'    

Первый гол в матче забил Дениз Ундав. Нападающий команды гостей отличился во втором тайме, на 56-й минуте. В конце встречи, на 89-й минуте, отличился форвард «Штутгарта» Крис Фюрих, а на 90+2-й минуте полузащитник Атакан Каразор установил окончательный счёт в матче – 0:3.

Таким образом, «Штутгарт» сыграет в полуфинале Кубка Германии, а «Хольштайн» выбыл из турнира. Ранее леверкузенский «Байер» также вышел в следующий раунд соревнования.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» (4:2).

Календарь Кубка Германии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Байер» разгромил «Санкт-Паули» в 1/4 финала Кубка Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android