«Штутгарт» разгромил «Хольштайн» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором встречались «Хольштайн» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Хольштайн» (Киль, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем. Гости одержали победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче забил Дениз Ундав. Нападающий команды гостей отличился во втором тайме, на 56-й минуте. В конце встречи, на 89-й минуте, отличился форвард «Штутгарта» Крис Фюрих, а на 90+2-й минуте полузащитник Атакан Каразор установил окончательный счёт в матче – 0:3.

Таким образом, «Штутгарт» сыграет в полуфинале Кубка Германии, а «Хольштайн» выбыл из турнира. Ранее леверкузенский «Байер» также вышел в следующий раунд соревнования.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» (4:2).