ФИФА сняла трансферный бан с «Ростова»

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с российского клуба «Ростов» ограничения на регистрацию новых футболистов. Соответствующая информация была опубликована в реестре на официальном сайте организации.

Ограничения действовали с 14 января текущего года. Бан был наложен из-за долга жёлто-синих перед уругвайским «Пеньяролем», откуда в «Ростов» переходил полузащитник Родриго Саравия.

В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 21 очко в 18 турах. На зимний перерыв команда ушла на 11-м месте в турнирной таблице. Саравия перешёл в «Ростов» летом 2025 года, а в январе покинул команду.