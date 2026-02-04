Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА сняла трансферный бан с «Ростова»

ФИФА сняла трансферный бан с «Ростова»
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с российского клуба «Ростов» ограничения на регистрацию новых футболистов. Соответствующая информация была опубликована в реестре на официальном сайте организации.

Ограничения действовали с 14 января текущего года. Бан был наложен из-за долга жёлто-синих перед уругвайским «Пеньяролем», откуда в «Ростов» переходил полузащитник Родриго Саравия.

В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 21 очко в 18 турах. На зимний перерыв команда ушла на 11-м месте в турнирной таблице. Саравия перешёл в «Ростов» летом 2025 года, а в январе покинул команду.

Материалы по теме
«Ростов» забил крутой гол «Локо» с 23 метров! А дальше сработало «правило бывших». Видео
«Ростов» забил крутой гол «Локо» с 23 метров! А дальше сработало «правило бывших». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android