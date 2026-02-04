Хавбек «Арсенала» Субименди прокомментировал слухи о переходе в «Реал»

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Испании Мартин Субименди высказался о слухах, связанных с возможным переходом в мадридский «Реал».

«Нуждается ли «Реал» во мне? Я так не думаю. У «Реала» много футболистов, чтобы добиться успеха. Поэтому нет», — приводит слова Субименди издание AS.

Полузащитник подписал контракт с «Арсеналом» в 2025 году, перейдя из клуба «Реал Сосьедад» за € 70 млн. Его соглашение с лондонским клубом действует до июня 2030 года.

В текущем сезоне Субименди провёл за «канониров» 33 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.