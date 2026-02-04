Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Арсенала» Субименди прокомментировал слухи о переходе в «Реал»

Хавбек «Арсенала» Субименди прокомментировал слухи о переходе в «Реал»
Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Испании Мартин Субименди высказался о слухах, связанных с возможным переходом в мадридский «Реал».

«Нуждается ли «Реал» во мне? Я так не думаю. У «Реала» много футболистов, чтобы добиться успеха. Поэтому нет», — приводит слова Субименди издание AS.

Полузащитник подписал контракт с «Арсеналом» в 2025 году, перейдя из клуба «Реал Сосьедад» за € 70 млн. Его соглашение с лондонским клубом действует до июня 2030 года.

В текущем сезоне Субименди провёл за «канониров» 33 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Артета оценил значение выхода в финал Кубка лиги для команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android