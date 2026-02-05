Шалимов объяснил, как «Спартак» должен использовать Эсекьеля Барко

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением, в какой роли в московском «Спартаке» должны использовать полузащитника Эсекьеля Барко.

«На мой взгляд, он должен, если мы берём обороняющихся, линии: защитники и полузащитники — он за полузащитников опускается, ниже полузащитников соперника, получает там мяч, и перед ним вся команда. Если посмотрите, ему даже в центре поля надо кого-то обыграть, сделать пять-шесть касаний. А на мой взгляд, он должен получать [мяч] между линией защитников и полузащитников. Это между линиями называется, где должны играть «десятки».

Должен разворачиваться, сразу туда уходить и обострять. Пусть он меньше мячей будет получать, но это у него есть. То есть у него есть и дриблинг, и «в стенку» может сыграть, может, какую-нибудь голевую отдать», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».