Валенсия — Атлетик Бильбао, результат матча 4 февраля 2026, счет 1:2, 1/4 финала Кубка Испании 2025/2026

«Валенсия» проиграла «Атлетику» из Бильбао, пропустив гол в концовке матча Кубка Испании
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Валенсия» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Кубок Испании . 1/4 финала
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Садик – 26'     1:1 Садик – 35'     1:2 Уильямс – 90+6'    

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте. Автогол на счету нападающего «Валенсии» Умара Садика. На 35-й минуте Садик забил уже в ворота «Атлетика», сравняв счёт в матче. Победный гол забил на 90+6-й минуте полузащитник гостей Иньяки Уильямс.

В 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» одержала победу над клубом второго испанского дивизиона «Бургос» (2:0). «Атлетик» на данной стадии также переиграл в дополнительное время клуб из второго по силе дивизиона Испании «Культураль Леонеса» — 4:3.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
