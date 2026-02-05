«Это шаг вперёд». Мор — о переходе Чалова в «Кайсериспор»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о переходе российского нападающего Фёдора Чалова из греческого ПАОКа в «Кайсериспор».

«Если брать еврокубки и имя, то ПАОК — это команда, которую все знают, она на слуху. Но чемпионат Турции гораздо сильнее греческого. Важно же играть каждую неделю на высоком уровне. В этом плане — это шаг вперёд», — сказал Мор в эфире «Матч Премьер».

Чалов выступал за ПАОК с 2024 года. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Чалова составляет € 5,5 млн.