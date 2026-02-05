Гол Эндрика принёс «Лиону» победу над клубом «Лаваль» в Кубке Франции

Завершился матч 1/8 финала Кубка Франции сезона-2025/2026 между «Лионом» и клубом «Лаваль», занимающим предпоследнее место в Лиге 2. Команды играли на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 80-й минуте первый гол в матче забил арендованный у мадридского «Реала» нападающий Эндрик. На 90+4-й минуте португалец Афонсу Морейра удвоил преимущества хозяев.

Таким образом, Эндрик забил свой пятый гол в пятом матче за французский клуб во всех турнирах после перехода в зимнее трансферное окно. Также на счету бразильца одна результативная передача. В заключительном матче 1/8 финала «Страсбург» сыграет с «Монако». Встреча состоится в четверг, 5 февраля.