«Интер» обыграл «Торино» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречались миланский «Интер» и «Торино». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Чёрно-синие одержали победу со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий миланцев Анж-Йоан Бонни на 35-й минуте встречи. В начале второго тайма, на 47-й минуте, полузащитник «Интера» Анди Диуф увеличил преимущество своей команды. На 57-й минуте нападающий туринцев Сандро Куленович отыграл один мяч для своей команды.

Таким образом, «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Торино» выбыл из соревнования. Завтра на этой же стадии турнира сыграют «Аталанта» и «Ювентус».

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале «Милан» (1:0).