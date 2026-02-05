Скидки
Интер — Торино, результат матча 4 февраля 2026, счет 2:1, 1/4 финала Кубка Италии 2025/2026

«Интер» обыграл «Торино» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Завершился матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречались миланский «Интер» и «Торино». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Чёрно-синие одержали победу со счётом 2:1.

Кубок Италии . 1/4 финала
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Торино
Турин
1:0 Бонни – 35'     2:0 Диуф – 47'     2:1 Куленович – 57'    

Счёт в матче открыл нападающий миланцев Анж-Йоан Бонни на 35-й минуте встречи. В начале второго тайма, на 47-й минуте, полузащитник «Интера» Анди Диуф увеличил преимущество своей команды. На 57-й минуте нападающий туринцев Сандро Куленович отыграл один мяч для своей команды.

Таким образом, «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Торино» выбыл из соревнования. Завтра на этой же стадии турнира сыграют «Аталанта» и «Ювентус».

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале «Милан» (1:0).

Календарь Кубка Италии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Италии сезона-2025/2026
