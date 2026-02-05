«Реал Сосьедад» вырвал победу у «Алавеса» в Кубке Испании, забив дважды в концовке

Завершился матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026 между клубами «Алавес» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Победу со счётом 3:2 праздновали игроки клуба из Сан-Себастьяна.

На восьмой минуте нападающий Абде Реббаш вывел «Алавес» вперёд. На 15-й минуте форвард «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль восстановил равенство в счёте. На 29-й минуте нападающий «Алавеса» Тони Мартинес реализовал пенальти. На 67-й минуте Мартинес мог оформить дубль, но не забил с 11-метровой отметки. На 76-й минуте нападающий Гонсалу Гедеш сравнял счёт. На 80-й минуте исландец Орри Оускарссон принёс «Реалу Сосьедад» победу. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не был включён в заявку на игру.

Ранее в 1/4 финала «Барселона» победила «Альбасете» (2:1). В четверг, 5 февраля, «Бетис» сыграет с мадридским «Атлетико».