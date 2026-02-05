Скидки
Алавес — Реал Сосьедад, результат матча 5 февраля 2026, счёт 2:3, 1/4 финала Кубка Испании 2025/2026

«Реал Сосьедад» вырвал победу у «Алавеса» в Кубке Испании, забив дважды в концовке
Завершился матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026 между клубами «Алавес» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Победу со счётом 3:2 праздновали игроки клуба из Сан-Себастьяна.

Кубок Испании . 1/4 финала
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Реббаш – 8'     1:1 Оярсабаль – 15'     2:1 Мартинес – 29'     2:2 Гедеш – 76'     2:3 Оускарссон – 80'    

На восьмой минуте нападающий Абде Реббаш вывел «Алавес» вперёд. На 15-й минуте форвард «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль восстановил равенство в счёте. На 29-й минуте нападающий «Алавеса» Тони Мартинес реализовал пенальти. На 67-й минуте Мартинес мог оформить дубль, но не забил с 11-метровой отметки. На 76-й минуте нападающий Гонсалу Гедеш сравнял счёт. На 80-й минуте исландец Орри Оускарссон принёс «Реалу Сосьедад» победу. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не был включён в заявку на игру.

Ранее в 1/4 финала «Барселона» победила «Альбасете» (2:1). В четверг, 5 февраля, «Бетис» сыграет с мадридским «Атлетико».

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
