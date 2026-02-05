17-летний хавбек «Баварии» может перейти в «Арсенал» за € 80-90 млн — TEAMtalk

17-летний полузащитник «Баварии» Ленарт Карл может продолжить карьеру в Англии. Согласно информации от TEAMtalk, в подписании молодого таланта заинтересован лондонский «Арсенал». Мюнхенская команда оценивает своего футболиста в € 80-90 млн. По данным источника, лондонский клуб готов заплатить запрашиваемую сумму.

Ленарт Карл является воспитанником «Баварии». Его контракт с действующими чемпионами Германии рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне хавбек провёл за мюнхенский клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. По данным авторитетного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Карла составляет € 60 млн.