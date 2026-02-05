Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

17-летний хавбек «Баварии» может перейти в «Арсенал» за € 80-90 млн — TEAMtalk

17-летний хавбек «Баварии» может перейти в «Арсенал» за € 80-90 млн — TEAMtalk
Комментарии

17-летний полузащитник «Баварии» Ленарт Карл может продолжить карьеру в Англии. Согласно информации от TEAMtalk, в подписании молодого таланта заинтересован лондонский «Арсенал». Мюнхенская команда оценивает своего футболиста в € 80-90 млн. По данным источника, лондонский клуб готов заплатить запрашиваемую сумму.

Ленарт Карл является воспитанником «Баварии». Его контракт с действующими чемпионами Германии рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне хавбек провёл за мюнхенский клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. По данным авторитетного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Карла составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Главный тренер «Баварии» Компани высказался об игре 17-летнего Ленарта Карла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android