«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги

Окончен ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором играли «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном.

На седьмой минуте Омар Мармуш открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 29-й минуте Мармуш оформил дубль. На 33-й минуте Тейани Рейндерс забил третий мяч хозяев поля. На 62-й минуте Энтони Эланга отыграл один мяч.

В первом матче 1/2 финала турнира «Манчестер Сити» на выезде выиграл со счётом 2:0. Голами отметились Антуан Семеньо и Райан Шерки.

Ранее первым финалистом Кубка английской лиги стал «Арсенал», обыгравший «Челси» по сумме двух матчей со счётом 4:2.