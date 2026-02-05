Скидки
«Как он провёл медосмотр? Закопали € 6-7 млн». Корнеев — о новичке «Динамо» Рикардо

«Как он провёл медосмотр? Закопали € 6-7 млн». Корнеев — о новичке «Динамо» Рикардо
Экс-футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о бразильском новичке московского «Динамо» Дэвиде Рикардо. Защитник перешёл в российский клуб из бразильского «Ботафого» в зимнее трансферное окно.

«Кроме идеально белых зубов, мы пока не видели ничего. Я не знаю, что там происходит, почему мы его пока не увидели в первом товарищеском матче «Динамо» на сборах. А футболист сам говорит, что давно не играл по разным причинам. Я не понимаю, как он провёл медицинский осмотр.

Это загадка для меня. Закопали € 6-7 млн, плюс комиссии и подъёмные — это € 8-9 млн как минимум. И парень приехал непонятно в каком состоянии. Сам лично такое говорит… Не знаю, может быть, ему не сказали такое говорить. Начинаю смотреть его статистику, это даже не основной игрок «Ботафого». Супертрансфер», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

