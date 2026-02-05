Скидки
Определились финалисты Кубка английской лиги — 2025/2026

Завершились полуфинальные матчи Кубка английской лиги сезона-2025/2026, по итогам которых стали известны участники решающего матча за титул в данном турнире.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Ими стали «Манчестер Сити» и «Арсенал». Напомним, полуфиналы проходили в формате двухматчевых противостояний. «Горожане» были сильнее «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 5:1 (2:0, 3:1), а «канониры» переиграли «Челси» в лондонских дерби со счётом 4:2 (3:2, 1:0).

Матч за титул состоится 22 марта 2026 года на стадионе «Уэмбли». Начало запланировано на 18:00 мск. Действующим чемпионом данного соревнования является «Ньюкасл», который в финальном матче прошлогоднего турнира одолел «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка английской лиги
