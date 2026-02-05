Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду исполнился 41 год

Криштиану Роналду исполнился 41 год
Комментарии

Нападающему сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду исполнилось 41 год.

На текущий момент футболист забил 961 гол за карьеру. При этом 818 раз он отметился на клубном уровне, ещё 143 раза — в составе португальской национальной команды.

За свою карьеру Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср». Больше всего матчей он провёл за «Королевский клуб», в составе которого принял участие в 438 встречах во всех турнирах, где забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.

41-летний футболист пять раз выигрывал «Золотой мяч» и столько же побеждал в Лиге чемпионов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.

Криштиану Роналду Подробнее
Материалы по теме
Фото
Криштиану Роналду выложил фото с тренировки «Аль-Насра» на фоне новостей о бойкоте

Рекорды чемпионатов Европы по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android