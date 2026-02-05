Криштиану Роналду исполнился 41 год

Нападающему сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду исполнилось 41 год.

На текущий момент футболист забил 961 гол за карьеру. При этом 818 раз он отметился на клубном уровне, ещё 143 раза — в составе португальской национальной команды.

За свою карьеру Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср». Больше всего матчей он провёл за «Королевский клуб», в составе которого принял участие в 438 встречах во всех турнирах, где забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.

41-летний футболист пять раз выигрывал «Золотой мяч» и столько же побеждал в Лиге чемпионов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.

