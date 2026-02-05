Скидки
15-летний сын Василия Березуцкого перешёл в юношескую команду «Бетиса» — источник

15-летний сын Василия Березуцкого перешёл в юношескую команду «Бетиса» — источник
Владимир Березуцкий, 15-летний сын экс-защитника сборной России и ЦСКА Василия Березуцкого, присоединился к юношеской команде испанского «Бетиса». Об этом сообщает Sportlife.az.

Ранее Владимир играл за другую испанскую команду — «Марбелью».

Напомним, в декабре 2025 года Василий Березуцкий был назначен главным тренером екатеринбургского «Урала». Команда располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего «Факела» на семь очков.

Отметим, первая команда «Бетиса» на данный момент занимает пятое место в розыгрыше чемпионата Испании сезона-2025/2026. В активе подопечных Мануэля Пеллегрини 35 очков после 22 матчей.

ТОП-5 фактов о российском футболе:

