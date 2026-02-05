Гвардиола сделал выбор между Доннаруммой и Траффордом насчёт игры в финале Кубка лиги

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, какой вратарь его команды сыграет в финальном матче Кубка английской лиги с «Арсеналом» — Джанлуиджи Доннарумма или Джеймс Траффорд.

«С самого начала я говорил, что Джеймс Траффорд — игрок высшего класса, вратарь топ-уровня, поэтому у него невероятное будущее. Позиция вратаря особенная, потому что, конечно же, ему приходится играть. Он выдающийся вратарь, и я очень рад этому. Что касается финала, то он сыграет свой впервые в финале Кубка лиги, а в Кубке Англии, конечно, может произойти всё что угодно», — приводит слова Гвардиолы The Independent.

Решающий матч за титул состоится 22 марта 2026 года на стадионе «Уэмбли».