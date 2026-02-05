Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола сделал выбор между Доннаруммой и Траффордом насчёт игры в финале Кубка лиги

Гвардиола сделал выбор между Доннаруммой и Траффордом насчёт игры в финале Кубка лиги
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, какой вратарь его команды сыграет в финальном матче Кубка английской лиги с «Арсеналом» — Джанлуиджи Доннарумма или Джеймс Траффорд.

«С самого начала я говорил, что Джеймс Траффорд — игрок высшего класса, вратарь топ-уровня, поэтому у него невероятное будущее. Позиция вратаря особенная, потому что, конечно же, ему приходится играть. Он выдающийся вратарь, и я очень рад этому. Что касается финала, то он сыграет свой впервые в финале Кубка лиги, а в Кубке Англии, конечно, может произойти всё что угодно», — приводит слова Гвардиолы The Independent.

Решающий матч за титул состоится 22 марта 2026 года на стадионе «Уэмбли».

Материалы по теме
Определились финалисты Кубка английской лиги — 2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android