Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити» летом 2026 года — BBC

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен покинуть английский клуб грядущим летом, сообщает издание BBC.

По сведениям издания, в стане «горожан» сейчас сохраняется существенная неопределённость по поводу его будущего. Отмечается, что окончательное решение будет принято ближе к концу сезона. Подчёркивается, что если испанский специалист поменяет предварительное решение и останется в клубе, то вряд ли продлит действующий контракт, срок которого истекает в 2027 году.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своё активе 47 очков после 24 матчей. Кроме того, команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, финал Кубка английской лиги и 1/16 финала Кубка страны.

Гвардиоле 55 лет. Он возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок страны, четыре раза — Кубок лиги и трижды — Суперкубок Англии. В 2023 году «Манчестер Сити» завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме Гвардиола сделал выбор между Доннаруммой и Траффордом насчёт игры в финале Кубка лиги

Необычные названия футбольных клубов: