Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити» летом 2026 года — BBC

Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити» летом 2026 года — BBC
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен покинуть английский клуб грядущим летом, сообщает издание BBC.

По сведениям издания, в стане «горожан» сейчас сохраняется существенная неопределённость по поводу его будущего. Отмечается, что окончательное решение будет принято ближе к концу сезона. Подчёркивается, что если испанский специалист поменяет предварительное решение и останется в клубе, то вряд ли продлит действующий контракт, срок которого истекает в 2027 году.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своё активе 47 очков после 24 матчей. Кроме того, команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, финал Кубка английской лиги и 1/16 финала Кубка страны.

Гвардиоле 55 лет. Он возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок страны, четыре раза — Кубок лиги и трижды — Суперкубок Англии. В 2023 году «Манчестер Сити» завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме
Гвардиола сделал выбор между Доннаруммой и Траффордом насчёт игры в финале Кубка лиги

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android