В раздевалке «Реала» недовольны решениями Арбелоа — Cadena Ser

Ряд футболистов «Реала» недовольны тренерскими решениями нового главного тренера Альваро Арбелоа, сообщает Cadena Ser.

В последние дни некоторые решения Арбелоа действительно удивили раздевалку. Первый случай произошёл в матче с «Бенфикой»: Внутри команды вызвало недоумение, что Дани Себальос не получил ни минуты в Лиссабоне, тогда как предпочтение было отдано Хорхе Сестеро, и игроки дали это понять тренеру.

Второй эпизод случился уже на «Сантьяго Бернабеу» и стал причиной задержки Арбелоа на пресс-конференции. После матча с «Райо Вальекано» разговор в раздевалке был долгим и напряжённым, возникли технические и тактические разногласия между некоторыми футболистами и тренером.

На фоне всего этого настроение в раздевалке «Реала» колеблется между несогласием с рядом решений Арбелоа и отсутствием каких-либо новшеств в тактическом плане. Некоторые игроки, ожидали большего после смены тренера. Они ощущают себя так, будто их по-прежнему тренирует наставник «Кастильи».