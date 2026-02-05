Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В раздевалке «Реала» недовольны решениями Арбелоа — Cadena Ser

В раздевалке «Реала» недовольны решениями Арбелоа — Cadena Ser
Комментарии

Ряд футболистов «Реала» недовольны тренерскими решениями нового главного тренера Альваро Арбелоа, сообщает Cadena Ser.

В последние дни некоторые решения Арбелоа действительно удивили раздевалку. Первый случай произошёл в матче с «Бенфикой»: Внутри команды вызвало недоумение, что Дани Себальос не получил ни минуты в Лиссабоне, тогда как предпочтение было отдано Хорхе Сестеро, и игроки дали это понять тренеру.

Второй эпизод случился уже на «Сантьяго Бернабеу» и стал причиной задержки Арбелоа на пресс-конференции. После матча с «Райо Вальекано» разговор в раздевалке был долгим и напряжённым, возникли технические и тактические разногласия между некоторыми футболистами и тренером.

На фоне всего этого настроение в раздевалке «Реала» колеблется между несогласием с рядом решений Арбелоа и отсутствием каких-либо новшеств в тактическом плане. Некоторые игроки, ожидали большего после смены тренера. Они ощущают себя так, будто их по-прежнему тренирует наставник «Кастильи».

Материалы по теме
Президент «Барселоны»: игроки «Реала» привыкли симулировать в штрафной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android