Гвардиола назвал лучшую команду мира на фоне выхода «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре с лондонским «Арсеналом» в финале Кубка лиги сезона-2025/2026.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
«Играть против «Арсенала», лучшей команды в Европе, а может быть, и в мире, — одно удовольствие. Это будет здорово. Нужно прожить этот опыт. Первый титул, который мы здесь завоевали, — Кубок лиги. Когда ты что-то выигрываешь, это помогает побеждать ещё больше. В марте мы снова поедем на «Уэмбли». Мы снова поедем в Лондон, там нас будет ждать «Арсенал». Они никогда не ездят на север на финалы, но я очень рад вернуться. Пять матчей за 10 лет — это важная веха», — приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

Решающий матч за титул состоится 22 марта.

Гвардиола сделал выбор между Доннаруммой и Траффордом насчёт игры в финале Кубка лиги
