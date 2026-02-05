Гвардиола назвал лучшую команду мира на фоне выхода «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре с лондонским «Арсеналом» в финале Кубка лиги сезона-2025/2026.

«Играть против «Арсенала», лучшей команды в Европе, а может быть, и в мире, — одно удовольствие. Это будет здорово. Нужно прожить этот опыт. Первый титул, который мы здесь завоевали, — Кубок лиги. Когда ты что-то выигрываешь, это помогает побеждать ещё больше. В марте мы снова поедем на «Уэмбли». Мы снова поедем в Лондон, там нас будет ждать «Арсенал». Они никогда не ездят на север на финалы, но я очень рад вернуться. Пять матчей за 10 лет — это важная веха», — приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

Решающий матч за титул состоится 22 марта.