Стали известны три из четырёх полуфиналистов Кубка Испании — 2025/2026

Состоялось три матча стадии 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, по итогам которых определились три участника полуфинала турнира, который пройдёт в рамках двухматчевых противостояний.

Этими участниками стали «Барселона», «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Напомним, в рамках 1/4 финала сине-гранатовые были сильнее «Альбасете» со счётом 2:1, «Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Алавесом» (3:2) баскском дерби, а «Атлетик» в концовке встречи вырвал победу у «Валенсии» — 2:1.

Четвёртый участник полуфинала соревнования определится по итогам встречи «Бетис» — «Атлетико», которая состоится сегодня, 5 февраля, в 23:00 мск. Пары 1/2 финала станут известны после жеребьёвки.

