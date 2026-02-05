Скидки
Главная Футбол Новости

В «Аль-Хиляле» отреагировали на слухи о попытке Роналду сорвать переход Бензема в клуб

В «Аль-Хиляле» отреагировали на слухи о попытке Роналду сорвать переход Бензема в клуб
Комментарии

Генеральный директор «Аль-Хиляля» Эстеве Кальсада отреагировал на слухи о том, что португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пытался помешать переходу Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль». Ранее сообщалось, что Роналду выступал против перехода форварда Карима Бензема в «Аль-Хиляль», поскольку считал, что этот переход нанесёт ущерб честной конкуренции. Несмотря на это трансфер Бензема в «Аль-Хиляль» состоялся.

«Почему он злится? Это лучше спросить у него самого. Нам представилась уникальная возможность, поскольку мы искали нападающего, а Бензема — обладатель «Золотого мяча» и футболист с исключительным талантом. К тому же ему не потребовалось время на адаптацию к нашему чемпионату, всё идеально сработало для нас, и мы уже видим коммерческий эффект», — приводит слова Кальсады Footmercato.

Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года, перейдя из мадридского «Реала».

