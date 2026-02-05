Скидки
«Спартак» в декабре пытался подписать трансферную цель «Атлетико» — источник

Московский «Спартак» в декабре 2025 года пытался приобрести 25-летнего аргентинского нападающего Хосе Мануэля «Флако» Лопеса из «Палмейраса». Об этом сообщает аккаунт в X Futmais | Menino Fut со ссылкой на информацию журналиста ESPN Brasil Андре Эрнана.

По информации источника, нападающий отказался от предложения, так как не настроен играть в России.

Ранее СМИ сообщилось, что «Палмейрас» отверг предложение мадридского «Атлетико» о переходе Лопеса в размере € 40 млн, так как не намерен расставаться с игроком до окончания чемпионата мира 2026 года. Отмечается, что «Спартак» пытался подписать форварда ещё летом, но в итоге сделка так же не состоялась из-за желания игрока.

Лопес выступал за «Палмейрас» с 2022 года. За карьеру в бразильском клубе он принял участие в 185 матчах, забил 60 голов и сделал 18 результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Лопеса составляет € 20 млн. Контракт форварда с клубом рассчитан до декабря 2029 года.

