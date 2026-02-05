Скидки
«Поступили правильно». Гришин – об уходе Эраковича из «Зенита» в «Црвену Звезду»

Комментарии

Бывший футболист и тренер ЦСКА Александр Гришин высказался переходе защитника Страхини Эраковича из «Зенита» в «Црвену Звезду» на правах аренды. Пресс-служба белградцев объявила об аренде футболиста у санкт-петербургского «Зенита» в среду, 4 февраля. В соглашении также присутствует опция выкупа прав на игрока.

«С Эраковичем поступили правильно. Если человек не попадает в состав и хочет играть в другой команде… А «Црвена Звезда» всё‑таки выступает в Лиге чемпионов. Поэтому всё логично произошло, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Эракович выступал за «Зенит» с июля 2023 года. Всего в его активе 85 матчей за российский клуб во всех турнирах, в которых он записал на свой счёт шесть результативных передач и не отметился забитыми голами.

