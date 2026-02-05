Гвардиола — о правилах Кубка лиги: платим Гехи зарплату, но он не может играть. Не понимаю

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возмутился из-за правила, которое запрещает новичку команды защитнику Марку Гехи выступать за команду из Манчестера в финальном матче Кубка английской лиги с «Арсеналом».

«Надеюсь, сможем убедить организаторов Кубка лиги, что Марк Гехи сможет сыграть в финале, потому что это сложно понять. Клуб вложил большие средства в одного игрока. Мы платим ему зарплату, так как он принадлежит нам, и я не понимаю, почему он не может играть в финале. Надеюсь, они смогут это изменить. Мы напишем письмо в организацию, чтобы нам помогли решить этот вопрос», — приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

Согласно правилу 6.4 Английской футбольной лиги (EFL), зарегистрированному игроку разрешается выступать в рамках данного соревнования не более чем за два клуба в одном сезоне при условии, что он уже принимал участие в соревновании за свой первый клуб или за клуб, в котором находился в аренде, до закрытия зимнего трансферного окна или до первого матча полуфинала (в зависимости от того, что наступит раньше).

Ранее Гехи выступал в Кубке английской лиги за «Кристал Пэлас» в текущем сезоне и перешёл в стан «горожан» 19 января 2026 года. Первый же полуфинал турнира с участием команды из Манчестера с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) состоялся 13 января.