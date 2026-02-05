Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы в финале благодаря нашим расходам!» Гвардиола иронично ответил на пресс-конференции

«Мы в финале благодаря нашим расходам!» Гвардиола иронично ответил на пресс-конференции
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделал ироничное замечание в ответ на вопросы с послематчевой пресс‑конференции, где ему вновь напомнили о соотношении трофеев и расходов клуба на игроков. Напомним, «горожане» вышли в финал Кубка лиги, где сыграют с «Арсеналом». В 1/2 финала подопенчые Гвардиолы одолели «Ньюкасл Юнайтед» по сумме двух матчей со счётом 5:1 (2:0, 3:1).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 7'     2:0 Мармуш – 29'     3:0 Рейндерс – 32'     3:1 Эланга – 63'    

«Мы вышли в финал благодаря нашим расходам! Шутки в сторону — я рад этому достижению. Я не воспринимаю его как нечто само собой разумеющееся и понимаю, как тяжело этого добиться. Мне просто нужно, чтобы игроки были в хорошей форме и могли составить конкуренцию «Арсеналу», — приводит слова Гвардиолы аккаунт City Report в соцсети X со ссылкой на пресс-конференцию испанского тренера.

Напомним, на предыдущей пресс-конференции Гвардиола отметил, что «Сити» по сумме трат занимает седьмое место в АПЛ, и добавил, что ожидает от шести команд, потративших больше, аналогичных результатов.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Гвардиола — о правилах Кубка лиги: платим Гехи зарплату, но он не может играть. Не понимаю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android