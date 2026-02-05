«Мы в финале благодаря нашим расходам!» Гвардиола иронично ответил на пресс-конференции

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделал ироничное замечание в ответ на вопросы с послематчевой пресс‑конференции, где ему вновь напомнили о соотношении трофеев и расходов клуба на игроков. Напомним, «горожане» вышли в финал Кубка лиги, где сыграют с «Арсеналом». В 1/2 финала подопенчые Гвардиолы одолели «Ньюкасл Юнайтед» по сумме двух матчей со счётом 5:1 (2:0, 3:1).
«Мы вышли в финал благодаря нашим расходам! Шутки в сторону — я рад этому достижению. Я не воспринимаю его как нечто само собой разумеющееся и понимаю, как тяжело этого добиться. Мне просто нужно, чтобы игроки были в хорошей форме и могли составить конкуренцию «Арсеналу», — приводит слова Гвардиолы аккаунт City Report в соцсети X со ссылкой на пресс-конференцию испанского тренера.
Напомним, на предыдущей пресс-конференции Гвардиола отметил, что «Сити» по сумме трат занимает седьмое место в АПЛ, и добавил, что ожидает от шести команд, потративших больше, аналогичных результатов.
- 5 февраля 2026
