Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» назвал положительный аспект перехода Чалова в «Кайсериспор»

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор объяснил позитивную сторону перехода российского нападающего Фёдора Чалова из греческого ПАОКа в «Кайсериспор».

«Я вижу позитив в этом переходе. Футболисту хочется играть постоянно. В Турции он будет это делать. С ним ещё будут партнёры, которые говорят на русском языке — они будут его понимать. В «Кайсериспоре» образовалось российское трио — Макаров, Чалов, Онугха», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Чалов выступал за ПАОК с 2024 года. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Чалова составляет € 5,5 млн.

Новости. Футбол
