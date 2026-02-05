Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 41 очко за 21 игру. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который набрал 48 очков.