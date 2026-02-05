Скидки
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Локомотив — Урал: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнется в 15:30

«Локомотив» — «Урал»: онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 15:30
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Урал
Екатеринбург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 41 очко за 21 игру. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который набрал 48 очков.

