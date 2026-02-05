Мармуш высказался о дубле в матче «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом» в Кубке лиги

Полузащитник «Манчестер Сити» Омар Мармуш высказался об ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:1, 5:1 по сумме двух встреч). Мармуш оформил дубль.

«Конечно, считаю, что первый гол был очень удачным. Но в предыдущем эпизоде ​​я выманил защитника, сыграл в «стенку», моё касание мяча было не самым лучшим, но в итоге мяч залетел в ворота. Старался постоянно совершать рывки и оказываться в нужном месте. Очень рад забить два гола и помочь команде выйти в финал. Хотел сегодня сделать хет-трик, но очень рад забить два гола. Это вселяет в нас, во всю команду, уверенность в победе.

Мы показали очень хороший настрой и были очень сплочённой командой. С первой минуты мы были очень сосредоточены на своей задаче, думаю, мы продемонстрировали свой настрой и страсть в этой игре. Очень рады выйти в финал», — приводит слова Мармуша официальный сайт клуба.