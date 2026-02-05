Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахдуд — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мармуш высказался о дубле в матче «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом» в Кубке лиги

Мармуш высказался о дубле в матче «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом» в Кубке лиги
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Омар Мармуш высказался об ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:1, 5:1 по сумме двух встреч). Мармуш оформил дубль.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 7'     2:0 Мармуш – 29'     3:0 Рейндерс – 32'     3:1 Эланга – 63'    

«Конечно, считаю, что первый гол был очень удачным. Но в предыдущем эпизоде ​​я выманил защитника, сыграл в «стенку», моё касание мяча было не самым лучшим, но в итоге мяч залетел в ворота. Старался постоянно совершать рывки и оказываться в нужном месте. Очень рад забить два гола и помочь команде выйти в финал. Хотел сегодня сделать хет-трик, но очень рад забить два гола. Это вселяет в нас, во всю команду, уверенность в победе.

Мы показали очень хороший настрой и были очень сплочённой командой. С первой минуты мы были очень сосредоточены на своей задаче, думаю, мы продемонстрировали свой настрой и страсть в этой игре. Очень рады выйти в финал», — приводит слова Мармуша официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Конкурент Холанда забил за один матч как за весь сезон! А «Сити» — в кубковом финале
Конкурент Холанда забил за один матч как за весь сезон! А «Сити» — в кубковом финале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android