Главная Футбол Новости

Девушка Винисиуса заявила, что физиотерапевт игрока проверяет её интимный крем на допинг

Девушка Винисиуса заявила, что физиотерапевт игрока проверяет её интимный крем на допинг
Комментарии

Вирджиния Фонсека, девушка крайнего нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, рассказала, что физиотерапевт игрока проверяет её интимный крем на допинг.

«Если я иду к гинекологу и мне нужно использовать какую-то мазь, её сначала должен проверить его физиотерапевт, потому что она может проявиться на допинг-тесте. Когда он сказал мне об этом, я задрожала. Подумала: «Боже мой, неужели я могла использовать что-то, чего не должна была?»

Теперь всё, что я планирую использовать, должна отправлять его физиотерапевтам», – приводит слова Фонсеки Madrid Universal в социальной сети X.

