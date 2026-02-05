Девушка Винисиуса заявила, что физиотерапевт игрока проверяет её интимный крем на допинг

Вирджиния Фонсека, девушка крайнего нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, рассказала, что физиотерапевт игрока проверяет её интимный крем на допинг.

«Если я иду к гинекологу и мне нужно использовать какую-то мазь, её сначала должен проверить его физиотерапевт, потому что она может проявиться на допинг-тесте. Когда он сказал мне об этом, я задрожала. Подумала: «Боже мой, неужели я могла использовать что-то, чего не должна была?»

Теперь всё, что я планирую использовать, должна отправлять его физиотерапевтам», – приводит слова Фонсеки Madrid Universal в социальной сети X.