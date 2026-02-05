Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Артига прокомментировал победу в контрольном матче с «Женисом»

Тренер «Рубина» Артига прокомментировал победу в контрольном матче с «Женисом»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о победе в контрольном матче с казахстанским «Женисом» (2:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 0
Женис
Астана, Казахстан
1:0 Сиве – 35'     2:0 Сиве – 48'    

— Третья победа на сборах. Вас удовлетворяет игра команды?
— Всегда есть моменты, которые заметно улучшаются, но и есть и те моменты, которые надо доработать. Но главное, что ребята показывают замечательное отношение к работе и действуют интенсивно и в тренировочном процессе, и в играх. Победы в играх придают уверенности, новые элементы мы стараемся воплотить в жизнь.

— Насколько эти три победы важны для вас?
— Получается девять очков (смеётся). Главное сейчас – всё проанализировать по следам этой игры, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

