Тренер «Рубина» Артига прокомментировал победу в контрольном матче с «Женисом»

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о победе в контрольном матче с казахстанским «Женисом» (2:0).

— Третья победа на сборах. Вас удовлетворяет игра команды?

— Всегда есть моменты, которые заметно улучшаются, но и есть и те моменты, которые надо доработать. Но главное, что ребята показывают замечательное отношение к работе и действуют интенсивно и в тренировочном процессе, и в играх. Победы в играх придают уверенности, новые элементы мы стараемся воплотить в жизнь.

— Насколько эти три победы важны для вас?

— Получается девять очков (смеётся). Главное сейчас – всё проанализировать по следам этой игры, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».