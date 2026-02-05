Мостовой: Жирков — суперчеловек и легендарная личность

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о бывшем футболисте сине-бело-голубых и сборной России Юрии Жиркове. Недавно он вошёл в тренерский штаб московского «Динамо», заняв пост ассистента главного тренера.

— Успели ли вы пообщаться с Юрием Жирковым на матче с «Динамо», как собирались?

— Да. И до игры, и после игры. Он вообще для меня легендарная личность. Мы, бывает, можем созвониться, поболтать и по делам каким-то, и так просто. Юрий Валентинович, конечно, суперчеловек, суперличность, легенда и по человеческим, и по футбольным меркам, — приводит слова Андрея Мостового официальный сайт «Зенита».