Аль-Ахдуд — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мостовой: Жирков — суперчеловек и легендарная личность

Мостовой: Жирков — суперчеловек и легендарная личность
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о бывшем футболисте сине-бело-голубых и сборной России Юрии Жиркове. Недавно он вошёл в тренерский штаб московского «Динамо», заняв пост ассистента главного тренера.

— Успели ли вы пообщаться с Юрием Жирковым на матче с «Динамо», как собирались?
— Да. И до игры, и после игры. Он вообще для меня легендарная личность. Мы, бывает, можем созвониться, поболтать и по делам каким-то, и так просто. Юрий Валентинович, конечно, суперчеловек, суперличность, легенда и по человеческим, и по футбольным меркам, — приводит слова Андрея Мостового официальный сайт «Зенита».

