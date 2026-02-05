Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Франк Артига оценил прогресс Александра Ломовицкого

Тренер «Рубина» Франк Артига оценил прогресс Александра Ломовицкого
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о прогрессе нападающего Александра Ломовицкого.

— Можете оценить прогресс Ломовицкого? Он прибавляет, хотя раньше играл мало.
— Саша работает замечательно. Я им доволен, как доволен и нашими молодыми футболистами: Моторин, Васильев, Мукба. Все выкладываются, показывают замечательное отношение. Посмотрим, как всё будет развиваться дальше, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Александр Ломовицкий не провёл ни одного матча. Также он не сыграл и в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 400 тыс.

Материалы по теме
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал победу в контрольном матче с «Женисом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android