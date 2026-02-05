Франк Артига ответил, в какой позиции видит Даниила Моторина в «Рубине»

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос о возможной позиции нападающего Даниила Моторина на поле.

— Что скажете о Моторине? В какой позиции его видите?

— Он может сыграть центрфорварда, под нападающим, инсайда. В роли центрфорварда у нас есть Даку и Сиве, поэтому важно, чтобы Моторин мог себя проявлять универсально на разных позициях и помогать команде, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

Прошлый год 21-летний Даниил Моторин провёл в челнинском «КАМАЗе» на правах аренды. В текущем сезоне Лиги Pari он сыграл 17 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.